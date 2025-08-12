PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Schuppenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan
Wer kann Hinweise geben?

Mühltal (ots)

Ein Brand hat am Dienstagmorgen (12.8.) einen größeren Schaden verursacht. Gegen 3 Uhr verständigten Zeugen über den Notruf die Feuerwehr sowie die Polizei und meldeten einen Brand in der Stiftstraße. Die sofort alarmierte Feuerwehr war umgehend vor Ort und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand im Bereich eines dortigen Schuppens ausgebrochen sein und anschließend auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergegriffen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an und das Fachkommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat übernommen.

Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

