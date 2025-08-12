Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tritte im Rettungswagen/Anzeige gegen renitenten 50-Jährigen Patienten

Rüsselsheim (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann, der am Montag (11.08.), kurz vor 20.30 Uhr, aufgrund gesundheitlicher Probleme am Bahnhofsplatz in einem Rettungswagen notärztlich versorgt werden sollte, trat im Rahmen seiner Behandlung einen 21 Jahre alten Rettungssanitäter und verletzte ihn hierbei leicht. Der 21-Jährige konnte seinen Dienst fortsetzen. Auch gegen die zur Unterstützung angeforderte Polizeistreife leistete der Patient im Rettungswagen erheblichen Widerstand. Die Ordnungshüter konnten den Mann schlussendlich fixieren, um eine Behandlung durchzuführen zu können.

Der 50-Jährige wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf das Rettungspersonal sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

