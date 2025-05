Polizei Aachen

POL-AC: Bombendrohungen an Schulen - Polizei ermittelt gegen Unbekannt

StädteRegion Aachen (ots)

In den vergangenen Tagen sind an mehreren Schulen in unserer Region Bombendrohungen eingegangen. Auch andere Polizeibehörden des Landes melden Fälle telefonischer oder schriftlicher Androhungen.

Die Polizei Aachen prüft jeden einzelnen Fall und leitet entsprechende Maßnahmen ein, z.B. wie am vergangenen Dienstag (20.05.2025), als in einer Gesamtschule in der Aachener Innenstadt eine Drohung eingegangen war. Weitere Fälle wurden in der StädteRegion in Aachen, Monschau und Herzogenrath gemeldet. Bisher ergaben sich in keinem der Fälle Anhaltspunkte für eine Ernsthaftigkeit.

In allen Fällen wurden Anzeigen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

Landesweit gingen bislang Dutzende Bombendrohungen an Schulen ein. (sk/kg)

