POL-AC: Unfall am Breiniger Berg - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Stolberg (ots)

Im Stadtteil Breinig ist am Mittwochnachmittag (21.05.2025) ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen.

Eine 30-jährige Frau aus Stolberg war in ihrem Wagen kurz nach 16 Uhr auf dem Breiniger Berg Richtung Kreisverkehr "Nachtigällchen" unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in einen Weg offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der 38-jährige Stolberger stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Breiniger Berg war im Unfallbereich für die Dauer der Unfallaufnahme etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. (sk)

