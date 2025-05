Polizei Aachen

POL-AC: Farbschmierereien an der RWTH Aachen - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Aachen (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen mehrere Male Gebäude der RWTH Aachen durch Farbschmierereien beschädigt. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht vom 11.05. auf den 12.05.2025, vom 19.05. auf den 20.05.2025 und dann erneut vom 21.05. auf den 22.05.2025 sprühten die Unbekannten unterschiedliche Parolen (z.B. zum Gaza-Konflikt) auf die Gebäude in der Pontstraße, am Annunntiatenbach, in der Eilfschornsteinstraße, der Wüllnerstraße, der Claßenstraße, der Professor-Pirlet-Straße und am Templergraben. Am Torbogen des Karman-Auditoriums wurde zusätzlich ein Transparent (gegen die Einführung von Studiengebühren für ausländische Studierende) befestigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell