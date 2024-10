Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- nach Brand zweier PKW Zeugen gesucht

Worms (ots)

Donnerstag, 03.10.2024, 02:30 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 02:30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Worms zum Vollbrand von zwei Fahrzeugen. Die beiden am Fahrbahnrand geparkten PKW, ein BMW und Peugeot, konnten in Vollbrand stehend durch Einsatzkräfte der Wormser Feuerwehr und Polizeiinspektion Worms in Höhe der Hausnummer 50 festgestellt werden. Der Notruf wurde zuvor durch eine Anwohnerin abgesetzt, nachdem diese auf den Brand aufmerksam wurde.

Durch die Wormser Feuerwehr konnten die beiden brennenden Fahrzeuge letztendlich gelöscht werden. Ein ebenfalls in unmittelbarer Nähe geparkter PKW der Marke KIA wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

An den drei betroffenen Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, welches das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Wormser Kriminalpolizei führt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell