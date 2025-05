Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der StädteRegion Aachen - 190 Verstöße festgestellt

Aachen/StädteRegion Aachen (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) hat die Polizei Aachen Fahrzeugkontrollen in der StädteRegion Aachen und der Stadt Aachen durchgeführt. Durch die derzeit stattfindende ROADPOL-Aktionswoche "Two-Wheelers" standen besonders Zweiräder im Fokus der Kontrollen.

Insgesamt wurde bei fast 500 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, mehr als 300 Fahrzeuge und 340 Personen wurden einer genaueren Verkehrskontrolle unterzogen. Auf der Hahner Straße in Fahrtrichtung Mulartshütte überschritten im gemessenen Zeitraum 35 Fahrzeuge die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um bis zu 15 km/h und damit im Bereich eines Verwarngeldes. 15 weitere Fahrzeuge überschritten die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 15 km/h und damit im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf der L128 in Simmerath überschritten 42 Autos und 18 Zweiräder die zulässige Schnelligkeit, davon 24 Fahrzeuge um mehr als 15 km/h.

Drei Personen konnten keinen gültigen Führerschein vorzeigen, drei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert, in allen 6 Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden vier Fahrradfahrende mit einem Handy in der Hand erwischt, sie müssen mit einem Bußgeld rechnen .

Bis zum Nachmittag wurden insgesamt 190 Ordnungswidrigkeiten protokolliert. Die Polizeikräfte stellten ein kontrolliertes Fahrzeug in Aachen sicher, weil es als gestohlen gemeldet einlag.

Darüber hinaus widmeten sich die Einsatzkräfte mehreren Beschwerdestellen und führten dort 35 verkehrsdidaktische Gespräche, z.B. in der Fußgängerzone in der Großkölnstraße, am Templergraben, an der Kreuzung Vaalser Straße / Kronenberg und an der Kreuzung Krefelder Straße / Passstraße. In der Kapellenstraße, ebenfalls eine Beschwerdestelle, war eine Radstreife der Verkehrsunfallprävention vor Ort und führte 15 verkehrsdidaktische Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden.

Die Bekämpfung von Zweiradunfällen in der Aachener Innenstadt sowie in der Eifelregion ist weiterhin ein Ziel der Polizei Aachen. Um Fehlverhalten von und gegenüber Zweiradfahrenden zu erkennen, zu ahnden und zu verhindern wird die Polizei Aachen weiterhin Verkehrskontrollen durchführen und Beschwerdestellen im Visier behalten.(kg)

