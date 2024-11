POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Donnerstag (31.10.2024) meldeten mehrere Zeugen zwei brennende Müllcontainer in der Carl-Schurz-Straße. Im Bereich des Mülltonnenstellplatzes fingen gegen 23.00 Uhr zwei Müllcontainer an zu brennen. Diese waren mit Restmüll befüllt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bereichs. ...

