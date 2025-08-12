PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kollision zwischen E-Scooter und Straßenbahn

Griesheim (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn in der Wilhelm-Leuschner-Straße, Ecke zum Nordring, rief am Dienstag (12.8.), gegen 12.45 Uhr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan.

Aktuellen Ermittlungen zufolge missachtete ein 15-jährige Fahrer des E-Scooters eine rote Ampel und übersah hierbei eine fahrende Straßenbahn. Diese fuhr von Darmstadt kommend in Richtung Griesheim. Der 15-Jährige prallte beim Überqueren der Fahrbahn mit dem Frontbereich der Straßenbahn zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht und musste durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht werden. Wie hoch der Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die Straßenbahn konnte im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen. Der E-Scooter war stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

