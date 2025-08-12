PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand eines Ackerschleppers

Pfungstadt (ots)

Ein Brand im Breitwieserweg rief am Dienstagvormittag (12.8.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer auf dem Gelände des Bauhofes informiert und fuhren sofort zu dem Brandort. Dort stellte die Feuerwehr einen Ackerschlepper fest, welcher vollständig brannte. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss gelöscht. Weshalb es zu dem Brand kam bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen kam es zu einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:09

    POL-DA: Lindenfels: Motorradfahrer stürzt in Kurve/25-Jähriger schwer verletzt

    Lindenfels (ots) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg befuhr am Montagabend (11.08.), gegen 20.50 Uhr, die Bundesstraße 47 von Lindenfels in Richtung Kolmbach. In einer Kurve im Bereich des Parkplatzes "Schöne Aussicht" rutschte er mit dem Hinterrad weg, stürzte und schlitterte anschließend über die Gegenfahrbahn, bevor er gegen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:43

    POL-DA: Rüsselsheim: Tritte im Rettungswagen/Anzeige gegen renitenten 50-Jährigen Patienten

    Rüsselsheim (ots) - Ein 50 Jahre alter Mann, der am Montag (11.08.), kurz vor 20.30 Uhr, aufgrund gesundheitlicher Probleme am Bahnhofsplatz in einem Rettungswagen notärztlich versorgt werden sollte, trat im Rahmen seiner Behandlung einen 21 Jahre alten Rettungssanitäter und verletzte ihn hierbei leicht. Der 21-Jährige konnte seinen Dienst fortsetzen. Auch gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren