Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand eines Ackerschleppers

Pfungstadt (ots)

Ein Brand im Breitwieserweg rief am Dienstagvormittag (12.8.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer auf dem Gelände des Bauhofes informiert und fuhren sofort zu dem Brandort. Dort stellte die Feuerwehr einen Ackerschlepper fest, welcher vollständig brannte. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss gelöscht. Weshalb es zu dem Brand kam bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen kam es zu einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell