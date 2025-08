LPI-G: Holzhütte von Sportverein geplündert

Greiz (ots) - Greiz. Durch unbekannte Täter wurde ein Stromverteilerkasten in der Bruno-Bergner-Straße am Abzweig Gommlaer Weg in Greiz mutwillig beschädigt. Den Schaden schätzt die Energieversorgung auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr