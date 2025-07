Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert Trunkenheitsfahrt - Mann leistet Widerstand

Saarbrücken (ots)

In der Nacht auf Samstag (5. Juli 2025) gegen 01:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Saarbrücken vom Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn AG über einen Mann informiert, der offenbar betrunken in seinem Auto saß.

Die Einsatzkräfte trafen einen 44-Jährigen an, der keinen Ausweis vorzeigen konnte. Er wurde zur Wache gebracht und stimmte dort einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Ergebnis: 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt.

Als der Mann persönliche Gegenstände aus seinem Fahrzeug holen wollte, wurde er plötzlich aggressiv. Er warf mehrere Gegenstände nach den Bundespolizisten - die einen Beamten am Kopf trafen. Der 44-Jährige musste schließlich gefesselt werden, leistete dabei erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte massiv. Ein Polizist wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Auch der Angreifer zog sich Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

