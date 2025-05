Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Besuch des neuen französischen Generalkonsuls in der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken - Zeichen der gelebten Partnerschaft in der Grenzregion

Am Mittwoch, den 21. Mai 2025, besuchte der neue Generalkonsul der Französischen Republik für das Saarland, Herr Jéròme Spinoza, im Rahmen seines Antrittsbesuches die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken. Der Dienststellenleiter der Bundespolizei im Saarland, Polizeidirektor Robert Tachtler, begrüßte den französischen Generalkonsul am neuen Inspektionssitz der Landeshauptstadt. Ziel des Treffens war es, die traditionell engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen den französischen Behörden in Frankreich und der Bundespolizei im Saarland - insbesondere in der gemeinsamen Grenzregion - weiter zu festigen und neue Impulse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu setzen.

Solche offiziellen Konsultationen dienen nicht nur dem bilateralen Austausch auf administrativer Ebene, sondern bieten zugleich eine wertvolle Gelegenheit, aktuelle Herausforderungen gemeinsam zu erörtern. Im Zentrum der Gespräche stand unter anderem die derzeitige Situation im Zusammenhang mit den vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen. Durch einen offenen Dialog und eine transparente Darstellung der Maßnahmen wurde ein wichtiger Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und zur Stärkung der grenzüberschreitenden Beziehungen geleistet.

Der Besuch unterstreicht die Bedeutung der engen partnerschaftlichen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die gewachsenen Strukturen der Kooperation in der Grenzregion werden durch den regelmäßigen Austausch zudem vertieft und mit Leben gefüllt. Mit Blick auf die zukünftige Zusammenarbeit wurde beiderseits die Bereitschaft bekräftigt, den bestehenden Dialog weiterhin intensiv und konstruktiv fortzuführen.

