Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhaftet Fahrzeugführer - mehrere Straftaten festgestellt

Saarbrücken (ots)

Am 17. März 2025, wurde gegen 00:40 Uhr, ein Mann als Fahrer eines Volvos in der Faktoreistraße in Saarbrücken festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle und Überprüfung seiner Personalien wurde eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Der Mann hat eine Geldstrafe von 1.200 EUR zuzüglich Verfahrenskosten zu entrichten oder alternativ, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen in der Justizvollzugsanstalt zu verbüßen.

Im Laufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich war das Fahrzeug seit einiger Zeit außer Betrieb gesetzt worden und trug Kennzeichen, die nicht mehr auf das Fahrzeug verausgabt waren. Diese waren dennoch mit Siegeln und TÜV-Plaketten versehen, wodurch dem Mann mehrere Straftaten zur Last gelegt werden.

Weiterhin wurde bei der Person ein weißes Pulver festgestellt, bei dem es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Der 42-Jährige wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Goldene Bremm verbracht.

Konkret wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Pflichtversicherung, Urkundenfälschung, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, aufgrund des Fahrens ohne Zulassung eingeleitet.

Da der Mann den haftbefreienden Betrag nicht entrichten konnte, wurde er später in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

