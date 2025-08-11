PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Mit Handy erwischt - 35-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am Samstagmittag (09.08., 11:30 Uhr) fiel Polizisten auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf, da der 35-jähirge Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Polizisten stoppten den 35-Jährigen und stellten bei der Kontrolle Symptome von Drogeneinfluss fest. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Der Mann mit schwedischer Staatsbürgerschaft zahlte vor Ort eine Sicherheitsleistung.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren