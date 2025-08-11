Polizei Münster

POL-MS: Mit Handy erwischt - 35-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am Samstagmittag (09.08., 11:30 Uhr) fiel Polizisten auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf, da der 35-jähirge Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Polizisten stoppten den 35-Jährigen und stellten bei der Kontrolle Symptome von Drogeneinfluss fest. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Der Mann mit schwedischer Staatsbürgerschaft zahlte vor Ort eine Sicherheitsleistung.

