Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Brände in Gievenbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (09.08., 05:00 Uhr) haben insgesamt drei Autos an der Gumprichstraße, nahe des Henny-Uhlmann-Wegs, gebrannt.

Anwohner wurden nach mehreren lauten Knallgeräuschen und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Zwei der drei Autos brannten komplett aus.

Die Ursache der Autobrände ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell