PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Gemeinsame Schwerpunktkontrollen im Verkehr- Polizei zieht Bilanz

POL-MS: Gemeinsame Schwerpunktkontrollen im Verkehr- Polizei zieht Bilanz
  • Bild-Infos
  • Download

Münster / Borken / Coesfeld / Gelsenkirchen / Recklinghausen / Steinfurt / Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörden Borken, Coesfeld, Gelsenkirchen, Münster, Recklinghausen, Steinfurt und Warendorf

Verkehrsunfälle und Unfallfolgen verhindern, Verkehrsvorschriften ahnden und damit Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden schaffen - das war heute (08.08.) das Ziel einer gemeinsamen Kontrollaktion der Polizeibehörden Borken, Coesfeld, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf und Münster in ihrem Bereich. Die Aktion war Teil von landesweiten Schwerpunktkontrollen. Die Polizei Münster hatte dabei die regionale Zuständigkeit für den Regierungsbezirk Münster.

Besonders nahmen sie dabei den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in den Fokus. "Die Zahl der LKW auf den Straßen wird zukünftig weiter ansteigen. Der gewerbliche Verkehr ist daher heute zentraler Bestandteil unserer Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit gewesen", erklärte der Einsatzleiter und Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Münster, Volker Wittenbreder.

Unter Regierungsbezirk Münster kontrollierten die Polizeibehörden 529 Fahrzeuge und ihre Insassen. Knapp die Hälfte der Fahrzeuge wies dabei Verstöße auf. Dabei handelte es sich unter anderem um 61 Geschwindigkeitsverstöße und 54 Verstöße im Zusammenhang mit der Ladung. Überladung und unzureichende Sicherung der Ladung können unbeabsichtigte Reaktionen des Fahrzeugs zur Folge haben, wodurch schwere Unfälle entstehen können. Die Einsatzkräfte stellten außerdem 52 Verstöße gegen Sozialvorschriften fest. Darunter fallen unter anderem Lenk- und Ruhezeiten. Zwei Fahrzeugführer wiesen einen positiven Drogenvortest auf. 37 Fahrzeugen untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Sowohl im Kreis Steinfurt als auch im Kreis Coesfeld stoppten die Polizisten Lebensmitteltransporte, die die Kühlung nicht ordnungsgemäß eingehalten hatten.

Insgesamt waren an den Kontrollen mehr als 150 Einsatzkräfte beteiligt. Zusätzlich waren auch polizeiliche Kooperationspartner wie der Zoll, das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), die niederländische Polizei, das Veterinäramt, das Amt für Lebensmittelüberwachung, das Amt für Umweltschutz und Bußgeldstellen vor Ort.

"Die Zusammenarbeit der sieben Polizeibehörden und unserer Kooperationspartner für mehr Sicherheit im Straßenverkehr war hervorragend. Wir konnten Fachwissen bündeln und diesen Kontrolltag gemeinsam begehen", bedankte sich Einsatzleiter Wittenbreder. Die Höhe der festgestellten Verstöße im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge unterstreiche zudem die Notwendigkeit solcher Kontrollen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 15:31

    POL-MS: Falsche Spendenzettel sichergestellt - Polizei warnt vor Betrugsmasche

    Münster (ots) - Am Montagvormittag (04.08., 11:45 Uhr) haben Beamte der Autobahnpolizei Münster auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen ein rumänisches Fahrzeug kontrolliert. Bei den beiden männlichen Insassen im Alter von 28 und 16 Jahren fanden die Beamten eine Vielzahl von gefälschten blanko "Spendenzetteln". Bei den Papieren handelte es sich um falsche ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:20

    POL-MS: Verkehrsunfall in Nienberge mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (05.08., 09:28 Uhr) in der Sebastianstraße einen anderen Pkw touchiert und ist anschließend weitergefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Unbekannte auf der Sebastianstraße in Richtung Plettendorfstraße und touchierte auf Höhe der Straße Am Haus Nienberge im Vorbeifahren das Auto einer ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:49

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Donnerstag (07.08.) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Pulverschuppen in Mauritz verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück. Dann hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren