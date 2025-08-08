PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall in Nienberge mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (05.08., 09:28 Uhr) in der Sebastianstraße einen anderen Pkw touchiert und ist anschließend weitergefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Unbekannte auf der Sebastianstraße in Richtung Plettendorfstraße und touchierte auf Höhe der Straße Am Haus Nienberge im Vorbeifahren das Auto einer 36-Jährigen. Anstatt sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte die Unfallverursacherin ihren Weg fort.

Eine Zeugin, die die Situation beobachtete, folgte der Frau und machte sie an einer Ampel auf den Unfall aufmerksam an. Die Unbekannte fuhr jedoch weiter.

Die Unfallverursacherin konnte wie folgt beschrieben werden: Sie soll circa 70 Jahre alt gewesen sein, braun-rote, lockige, schulterlange Haare gehabt haben und ein dunkles Oberteil sowie eine weiße, auffällige Hornbrille getragen haben. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV gehandelt haben, der möglicherweise vorne links beschädigt ist.

Die Polizei bittet die Unfallverursacherin und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:49

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Donnerstag (07.08.) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Pulverschuppen in Mauritz verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück. Dann hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:30

    POL-MS: 39-Jähriger nach Unfall am Stadtgraben verletzt - Autofahrer flüchtet

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (05.08., 09:35 Uhr) ist es Am Stadtgraben zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem flüchtigen Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer und weiteren Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 39-Jährige mit seinem Motorrad hinter dem Flüchtigen Am Stadtgraben in Richtung Aasee gefahren. Der ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:54

    POL-MS: Einbruch in Wohnhaus in Handorf - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwoch (06.08., 11:00 bis 15:00 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Doppelhaus in der Straße Nordenfeld in Handorf verschafft. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Innere des Hauses und durchsuchten nahezu alle Räume. Die Geschädigten konnten zum Anzeigenzeitpunkt keine konkreten Angaben zum Diebesgut machen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren