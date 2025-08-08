Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall in Nienberge mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (05.08., 09:28 Uhr) in der Sebastianstraße einen anderen Pkw touchiert und ist anschließend weitergefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Unbekannte auf der Sebastianstraße in Richtung Plettendorfstraße und touchierte auf Höhe der Straße Am Haus Nienberge im Vorbeifahren das Auto einer 36-Jährigen. Anstatt sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte die Unfallverursacherin ihren Weg fort.

Eine Zeugin, die die Situation beobachtete, folgte der Frau und machte sie an einer Ampel auf den Unfall aufmerksam an. Die Unbekannte fuhr jedoch weiter.

Die Unfallverursacherin konnte wie folgt beschrieben werden: Sie soll circa 70 Jahre alt gewesen sein, braun-rote, lockige, schulterlange Haare gehabt haben und ein dunkles Oberteil sowie eine weiße, auffällige Hornbrille getragen haben. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV gehandelt haben, der möglicherweise vorne links beschädigt ist.

Die Polizei bittet die Unfallverursacherin und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

