Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (07.08.) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Pulverschuppen in Mauritz verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück. Dann hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie flüchteten durch das Küchenfenster und verloren bei ihrer Flucht einige Gegenstände ihres Diebesguts. Was die Unbekannten mitnahmen, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch. Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

