Polizei Münster

POL-MS: 39-Jähriger nach Unfall am Stadtgraben verletzt - Autofahrer flüchtet

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (05.08., 09:35 Uhr) ist es Am Stadtgraben zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem flüchtigen Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer und weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 39-Jährige mit seinem Motorrad hinter dem Flüchtigen Am Stadtgraben in Richtung Aasee gefahren. Der Münsteraner wechselte von der linken auf die rechte Spur. Kurz darauf wechselte auch der flüchtige Fahrer auf die rechte Spur, wobei er den Motorradfahrer vermutlich übersah. Der 39-Jährige musste ausweichen, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Bulli mit einem vermutlichen Werbeschriftzug am Heck gehandelt haben. Der Fahrer soll in Richtung Aasee weitergefahren sein, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Die Polizei bittet den Fahrer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

