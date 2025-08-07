Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Wohnhaus in Handorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (06.08., 11:00 bis 15:00 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Doppelhaus in der Straße Nordenfeld in Handorf verschafft. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Innere des Hauses und durchsuchten nahezu alle Räume. Die Geschädigten konnten zum Anzeigenzeitpunkt keine konkreten Angaben zum Diebesgut machen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell