Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 05.45 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Straße Hinterm Esch in Garrel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Cloppenburger mit einem Motorrad die Straße Zur Burg in Cappeln. Nach einer Linkskurve kam das Krad nach rechts auf den Grünstreifen und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Garreler mit einem Pkw die Hauptstraße in Garrel. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen - Zeugenaufruf / Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 43 - jähriger Niederländer mit einem Pkw Audi die Molberger Straße von Cloppenburg kommend in Richtung Molbergen. In Molbergen bog er nach rechts ab in die Straße Bergfeld. Der Pkw fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf, worauf der Fahrzeugführer kontrolliert werden sollte. Der Fahrzeugführer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Er überquerte den Kreuzungsbereich Stedingsmühler Straße in Richtung Alter Heerweg. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bislang nicht bekannten Pkw auf der Stedingsmühler Straße. Der vorfahrtberechtigte Pkw konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision verhindern. Der Fahrzeugführer hielt letztlich im Neumühler Weg mit seinem Pkw an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,58 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des ausländischen Wohnsitzes wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet. Nachdem diese geleistet wurde, wurde der Beschuldigte entlassen.

Der Pkw - Führer, dessen Vorfahrt auf der Stedingsmühler Straße missachtet wurde, wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 zu melden.

Garrel - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 23.05 Uhr, befuhr eine 51-jährige Garrelerin mit ihrem Pkw die Schmählstraße in Garrel. Sie kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

