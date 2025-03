POL-CLP: Pressemitteilung 28.02./01.03.25

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Am Abend des 28.02.2025, gg. 21:28 Uhr kam es in der Straße Grüner Hof in 26169 Friesoythe zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die im 1. OG befindliche Wohnung geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Zwei Ersthelfer konnten sich Zugang zur betroffenen Wohnung verschaffen, ...

mehr