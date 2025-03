Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss Am 01.03.2025 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lohner die Brinkstraße in 49393 Lohne mit seinem Pkw. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Vechta wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille. Zudem räumte der Mann ein, einige Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Brand eines Fahrzeugs

Am Samstagabend, den 01.03.2025, gegen 21:40 Uhr qualmte während der Fahrt auf der Ravensberger Straße in Vechta ein 5er BMW. Die 28-jährige Fahrzeugführerin stoppte am Fahrbahnrand und konnte mit ihrer Beifahrerin das Fahrzeug verlassen, als das Pkw anfing zu brennen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Für die anschließenden Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Ravensberger Straße zeitweise voll gesperrt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und leicht verletzter Person. Am 01.03.2025, gg. 21.20 Uhr, kam es in Holdorf, An der Bundesstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 46jähriger kam hier mit einem Pkw beim Befahren eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen. Hierbei verletzte er sich leicht. Bei der anschließenden Überprüfung des 46jährigen wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell