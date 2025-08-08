PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Falsche Spendenzettel sichergestellt - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Münster (ots)

Am Montagvormittag (04.08., 11:45 Uhr) haben Beamte der Autobahnpolizei Münster auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen ein rumänisches Fahrzeug kontrolliert. Bei den beiden männlichen Insassen im Alter von 28 und 16 Jahren fanden die Beamten eine Vielzahl von gefälschten blanko "Spendenzetteln". Bei den Papieren handelte es sich um falsche Spendenzettel eines Vereins für behinderte und gehörlose Kinder.

Die vermeintlichen Spendensammler geben in ihrer Masche vor, selbst taub zu sein und sammeln Geld für eine Hilfsorganisation. Dieses Geld nutzen sie jedoch für eigene Zwecke. Nicht selten wird ein mitgeführtes Klemmbrett, auf dem die Zettel fixiert sind für Ablenkungsmanöver genutzt, um so in die Tasche der angesprochenen Person zu greifen und Diebesgut zu entwenden.

Die Polizei rät: Seien Sie wachsam! Ignorieren Sie das Ansprechen, unterschreiben Sie nichts und geben Sie auch keine Daten. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln, geben Sie den Personen kein Geld und achten Sie darauf, dass Ihre Tasche geschlossen ist. Informieren Sie gegebenenfalls die Polizei.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:20

    POL-MS: Verkehrsunfall in Nienberge mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (05.08., 09:28 Uhr) in der Sebastianstraße einen anderen Pkw touchiert und ist anschließend weitergefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Unbekannte auf der Sebastianstraße in Richtung Plettendorfstraße und touchierte auf Höhe der Straße Am Haus Nienberge im Vorbeifahren das Auto einer ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:49

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Donnerstag (07.08.) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Pulverschuppen in Mauritz verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück. Dann hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:30

    POL-MS: 39-Jähriger nach Unfall am Stadtgraben verletzt - Autofahrer flüchtet

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (05.08., 09:35 Uhr) ist es Am Stadtgraben zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem flüchtigen Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer und weiteren Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 39-Jährige mit seinem Motorrad hinter dem Flüchtigen Am Stadtgraben in Richtung Aasee gefahren. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren