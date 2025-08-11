Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mecklenbecker Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (09.08., 16:30 bis 20:30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mecklenbecker Straße in Mecklenbeck eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie mittels Aufhebelns der Terassentür in das Haus. Im Inneren wurden in diversen Räumen mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten augenscheinlich durch die Einstiegstür.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell