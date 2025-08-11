Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall nach Reifenplatzer auf der A1 - Autobahn gesperrt

Münster (ots)

Am Sonntagabend (10.08., 22:22 Uhr) hat ein 31-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Reifenplatzer auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen auf Höhe des Autobahnkreuzes Münster-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Fahrer und seine drei Insassen wurden leicht verletzt.

Der 31-Jährige war gemeinsam mit seinen drei Insassen in Richtung Bremen unterwegs, als ihm der hintere linke Reifen platzte. Um eine Kollision mit anderen Fahrzeugen zu verhindern, wich der 31-Jährige nach links aus und touchierte die Betonschrammwand. Dadurch verlor er diverse Fahrzeugteile, die sich auf der gesamten Fahrbahn verteilten. Das Fahrzeug des 31-jährigen Fahrers drehte sich durch die Kollision mehrfach und kam nach einem Zusammenstoß mit der rechten Schutzplanke zum Stehen. Durch die zweite Kollision verlor das Fahrzeug weitere Teile, die sich auch auf der Parallelfahrbahn verteilten. Drei weitere Fahrzeuge fuhren über die verlorenen Fahrzeugteile und wurden dadurch beschädigt.

Rettungskräfte brachten die vier Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Die Autobahn 1 war für die Unfallaufnahme und die Reinigungsmaßnahmen gesperrt.

