POL-DA: Wald-Michelbach: Alarmanlage vertreibt Einbrecher/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am späten Dienstagabend (12.08.), gegen 22.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang in die Fahrzeughalle eines Gebrauchtwagenhändlers in der Bahnstraße in Affolterbach. Am Rolltor der Halle entstand hierbei ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der ungebetene Besucher löste hierdurch die Alarmanlage aus und ergriff daraufhin sofort zu Fuß die Flucht, ohne Beute zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

