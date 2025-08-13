Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Alarmanlage vertreibt Einbrecher/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am späten Dienstagabend (12.08.), gegen 22.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang in die Fahrzeughalle eines Gebrauchtwagenhändlers in der Bahnstraße in Affolterbach. Am Rolltor der Halle entstand hierbei ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der ungebetene Besucher löste hierdurch die Alarmanlage aus und ergriff daraufhin sofort zu Fuß die Flucht, ohne Beute zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

