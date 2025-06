Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: zwischen 18.06.2025, 16.30 Uhr, und 22.06.2025, 15.15 Uhr;

Einen Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Otto-Hahn-Straße in Borken. Zwischen Mittwoch- und Sonntagnachmittag stand das Fahrzeug am dortigen Fahrbahnrand. Die Einbrecher hebelten die Hecktür auf und gelangten so ins Innere des Wagens. Von dort entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge und einen Werkzeugkasten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell