Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Sieben Gartenparzellen im Visier Krimineller

Gernsheim (ots)

Sieben Gartenparzellen in der Gartenanlage am Winkelbach, in der Nähe der Pfälzer Straße, gerieten in der Nacht zum Dienstag (12.08.) in das Visier Krimineller. Insgesamt richteten die ungebetenen Besucher hierbei einen Schaden von rund 5000 Euro an.

Die Unbekannten brachen jeweils Schlösser auf, um auf die Gartengrundstücke zu gelangen. Dort wurden anschließend auch teils die Gartenhütten aufgehebelt. Aus einer Gartenparzelle wurde ein Motorroller gestohlen, der allerdings etwa 500 Meter weiter wieder aufgefunden werden konnte. Ansonsten wurden überwiegend Kleinigkeiten entwendet. Die Ermittler prüfen nun, ob die nächtlichen Einbrüche unter anderem in Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat in der Nacht zum Montag (11.08.) im Bereich der Gartenanlage "An der Bahn/Darmstädter Straße" sowie zu den Einbrüchen in das Vereinsheim des Schützenvereins und in einen Lagerraum des benachbarten Tauchclubs (wir haben berichtet) stehen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6090480

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

