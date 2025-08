Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

Das Vereinsheim des Schützenvereins in der Darmstädter Straße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagabend (01.08.) und Montagvormittag (04.08.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände und brachen anschließend mehrere Räumlichkeiten auf, darunter zwei Schießbahnen und drei Container. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die ungebetenen Besucher hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang zu einem Einbruch in einen Lagerraum des benachbarten Tauchclubs in der Zeit zwischen dem 29. Juli und Sonntag (03.08.), bei dem die Täter ebenfalls leer ausgingen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

