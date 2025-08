POL-DA: Lorsch: Autobahnfahnder stoppen Fahrer unter Kokaineinfluss

Lampertheim (ots) - Ein 11 Jahre alter Junge wurde am Samstagabend (02.08.), gegen 20.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Hofheim von einem Unbekannten bedroht, geschlagen sowie anschließend seiner Schuhe bestohlen. Der Flüchtige, der zu Fuß in Richtung Bahnhof davonrannte, ist circa 18 Jahre alt und hatte laut dem ...

mehr