LPI-J: Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch

Jena (ots) - Ein Bekleidungsgeschäft in der Jenaer Innenstadt ist am vergangenen Wochenende durch Einbrecher heimgesucht worden. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten daraus Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

