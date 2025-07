Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Toilettengang verhindert schweren Diebstahl

Jena (ots)

Der nächtliche Gang zur Toilette hat in der vergangenen Montagnacht in der Stauffenbergstraße einen schweren Diebstahl verhindert. Als sich der Bewohner schlaftrunken im Bad befand, nahm er plötzlich Geräusche und Schatten an seinem vor dem Haus geparkten Transporter wahr. Er handelte sofort geistesgegenwärtig und rief die Polizei. Das bekamen die zwei unbekannten Schattenwerfer jedoch mit und flüchteten kurzerhand mit einem Pkw. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten weder das Fahrzeug noch die Personen festgestellt werden. Am Transporter fanden die Beamten aber frische Spuren eines Einbruchversuches vor. Vermutlich waren die Täter auf die Werkzeuge im Laderaum aus, die aufgrund der vollen Blase des Bewohners alle noch vorhanden waren.

