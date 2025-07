Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brüderpaar kassiert insgesamt 12 Anzeigen in einer Nacht

Apolda (ots)

Ein aufmerksamer Passant hatte Sonntagabend ein offensichtlich kurz zuvor verunfalltes Motorrad am Faulborn in Apolda gefunden und die Polizei verständigt. Das Motorrad hatte sowohl eine Steinmauer als auch einen massiven Zaun durchbrochen. Vom verunglückten Fahrer fehlte jedoch zunächst jede Spur. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad (schwarz, BMW) als gestohlen gemeldet wurde und die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Die Ermittlungen führten schnell zu einem polizeibekannten Brüderpaar. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei die beiden Brüder auf der Flucht in einem PKW stellen. Einer der beiden wies erhebliche Verletzungen auf, so dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest schlug bei beiden Männern positiv an. Die Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges gehörten ebenfalls nicht zu dem Fahrzeug und der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 12 Anzeigen gegen die beiden erstattet.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder das Motorrad zuvor im Stadtgebiet von Apolda gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

