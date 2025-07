Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinder von einem fremden Mann angesprochen

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag hielten sich ein 7-jähriger Junge und ein 8-jähriges Mädchen im Bereich einer Bushaltestelle in Gaberndorf auf. Dabei näherte sich ihnen ein hellblau-grauer Pkw. Darin saß ein Mann, der die Scheibe herunterließ und die beiden ansprach. Er bot ihnen Schokolade an, wenn sie ins Auto einsteigen. Die Kinder reagierten einzig richtig, lehnten ab und entfernten sich vom Ort. Derzeit liegen keine Hinweise zu Fahrzeugtyp oder Kennzeichen vor. Auch gibt es keine Personenbeschreibung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

