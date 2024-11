Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Die Eigentümerin eines VW Polo meldete der Polizei am Sonntagabend eine Unfallflucht in der Innenstadt von Kaiserslautern. Ihren Angaben zufolge stand ihr Fahrzeug von Freitagabend, 21:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, in der Straße "Am alten Friedhof" am Fahrbahnrand. Am Sonntag konnte die Halterin sodann einen Schaden an ihrem Polo feststellen. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |mela

