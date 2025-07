LPI-J: Schüsse gehört

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei am Sonntagabend in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Unbekannte beschädigten dort den Briefkasten eines Anwohners. Der Hintergrund der Tat ist bislang nicht bekannt, wird aber im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens untersucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

