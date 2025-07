LPI-J: Briefkasten beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Vermutlich um damit weitere Straftaten zu begehen, rissen Unbekannte das vordere Kennzeichen eines geparkten Pkw in der Heimbürgestraße ab. Die Tat muss sich am Sonntagmorgen ereignet haben, als die Täter einen unbeobachteten Moment ausnutzten. Die Polizei nahm die Strafanzeige auf und schrieb das Kennzeichen zur Fahndung aus. Der Eigentümer ist nun beauftragt sein Fahrzeug auf ein anderes Kennzeichen umzumelden. Rückfragen bitte an: ...

