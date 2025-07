LPI-J: Garagenaufbruch

Jena (ots) - Auf Hilferufe einer Frau hin, kamen in der vergangenen Sonntagnacht sofort Polizeikräfte zum Einsatz. Anwohner aus Jena-Lobeda hörten die weiblichen Schreie und wählten den Notruf. Am Einsatzort in der Stauffenbergstraße stellten die Beamten ein Pärchen fest, von denen der Mann sofort auf die Beamten zu rannte. Wortlos schlug er dem Polizisten ins Gesicht, sodass der Aggressor sofort am Boden fixiert ...

mehr