Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In psychischem Ausnahmezustand Passanten attackiert

Weimar (ots)

Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr befand sich eine als psychisch auffällig bekannte 47-Jährige auf dem Weimarer Theaterplatz und schrie aufgrund ihres medizinischen Zustandes zuerst Passanten an. Sie versuchte weiterhin eine bislang unbekannte Anzahl an Passanten mit ihrer mitgeführten Bauchtasche zu schlagen, beziehungsweise diese damit zu bewerfen. Einem ebenfalls noch unbekannten Geschädigten soll die Frau in das Gesäß getreten haben. Die Täterin konnte am Tatort durch Beamte der Polizeiinspektion Weimar gestellt und folglich mittels Rettungswagen in eine Klinik zur psychiatrischen Behandlung verbracht werden. Geschädigte oder Zeugen hatten sich vor Ort nicht zu erkennen gegeben. Zeugen oder Geschädigte der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

