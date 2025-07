Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Baustelle eingebrochen und Geschäft verrichtet

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitages verschaffte sich ein 39-Jähriger über eine Tür Zutritt zu einer Baustelle am Burgplatz in Weimar. Im Innern durchtrennt er ein zur Sicherung eines Radios genutztes Fahrradschloss und entwendet dieses zusammen mit einem Akkuschrauberset. Dem nicht genug, entleert er einen Eimer mit Kalkfarbe in einer Schublade eines in der Baustelle befindlichen antiken Holzschrankes, nur um im Anschluss in den Eimer zu defäkieren. Zur Flucht nutzte der Einbrecher dann nicht erneut die Tür, sondern seilte sich stattdessen aus etwa 3 Metern Höhe mit einem Baustellenkabel aus einem Fenster ab. Schließlich wurden Gegenstände im Wert von etwa 300,00 EUR entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell