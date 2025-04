Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Präsenz und Prävention durch Polizei und Stadt

Andernach (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, war die Polizei Andernach gemeinsam mit Kräften des kommunalen Vollzugdienstes der Stadt Andernach in den Abendstunden und der Nacht im Einsatz, um die ersten konzeptionellen Kontrollen gegen Jugendkriminalität durchzuführen, die im Rahmen einer Bürgerversammlung am 06.03.2025 angekündigt wurden.

Dabei standen insbesondere die Orte im Fokus, an denen in der Vergangenheit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Lärmbelästigungen, Vermüllungen und Sachbeschädigungen geführt wurden. Da zeitgleich das monatliche Event "First Friday" in Andernach stattfand, wurde auch der Veranstaltungsbereich in die Kontrollmaßnahmen einbezogen.

Insgesamt wurden 16 einzelne Kontrollen durchgeführt, wobei 47 Personen kontrolliert und 28 Durchsuchungen vorgenommen wurden.

Bei einer Kontrolle zeigte sich ein Jugendlicher renitent gegenüber den Einsatzkräften, weshalb ein Platzverweis ausgesprochen wurde, dem er nicht nachkam, so dass eine Inobhutnahme und Übergabe an die Erziehungsberechtigten erfolgte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein 19-jähriger auf einem nicht versichertem E-Scooter festgestellt, welcher diesen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auffällig war, dass bei den kontrollierten minderjährigen Personen wiederholt Zigaretten oder auch Vapes festgestellt werden mussten, deren Sicherstellung zum Zweck des Jugendschutzes erfolgte.

Sowohl die Besucher der Veranstaltung als auch die Bewohner der Stadt Andernach begrüßten die Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes. Die Polizei Andernach und die Kommune werden auch künftig weitere Kontrollen vornehmen.

