Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizist unvermittelt angegriffen

Jena (ots)

Auf Hilferufe einer Frau hin, kamen in der vergangenen Sonntagnacht sofort Polizeikräfte zum Einsatz. Anwohner aus Jena-Lobeda hörten die weiblichen Schreie und wählten den Notruf. Am Einsatzort in der Stauffenbergstraße stellten die Beamten ein Pärchen fest, von denen der Mann sofort auf die Beamten zu rannte. Wortlos schlug er dem Polizisten ins Gesicht, sodass der Aggressor sofort am Boden fixiert wurde. Aufgrund der Feststellung von Drogenkonsum und seines aufbrausenden Verhaltens, brachten ihn ein Rettungsteam unter polizeilicher Begleitung in eine medizinische Einrichtung. Der Gesetzeshüter kam mit einer Schwellung davon. Warum es zum Streit bei dem Pärchen kam, muss im Rahmen der Ermittlungen weiter erforscht werden.

