LPI-J: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Orlamünde: Bereits am vergangenen Donnerstag erging die Information über eine illegale Müllentsorgung im Bereich Orlamünde. Eine Zeugin berichtete, dass sie einen Haufen mit Wellasbestplatten in der Nähe des Biehler Turmes, wischen den Ortslagen Orlamünde und Dienstädt, festgestellt habe. Unbekannte haben hier im Zeitraum vom 02.07.2025, ca. 09:00 Uhr, bis 03.07.2025, 16:00 Uhr, ca. 3 Kubikmeter Bauschutt, darunter mehrere Asbestplatten, abgeladen. Augenscheinlich wurde der Schutt mit einem Fahrzeug zum Auffindeort transportiert. Es handelt sich bei der Tat um eine Umweltstraftat. Für die Aufklärung sucht die Polizei Saale-Holzland nun Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder gar den Tätern machen kann wird gebeten, sich unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 172986/2025 und ist bitte mit anzugeben.

