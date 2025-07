LPI-J: Mit Reh kollidiert

Weimar (ots) - Unbekannte Täter brachen letzte Nacht in eine Bäckerei in der Weimarer Innenstadt ein. Sie zerstörten die Schlossvorrichtung einer Zugangstür und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen Safe mit Einnahmen in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Anzeige wurde aufgenommen und Spuren gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr