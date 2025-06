POL-ME: Gas mit Bremse verwechselt? Senior verursacht schweren Verkehrsunfall - 2506125

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (26. Juni 2025) ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Um kurz vor 19 Uhr war ein 88 Jahre alter Monheimer in seinem Seat Leon über die Krischerstraße in Richtung des "Geysir"-Kreisverkehrs an der Rheinuferstraße gefahren. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Unfallermittlungen verwechselte er bei der Zufahrt in den Kreisverkehr das Gas- mit dem Bremspedal. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß so zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in den Mini Countryman einer 55-jährigen Hildenerin, ehe sein Wagen mit hoher Wucht an einer Begrenzungsmauer zum Rheinufer zum Stillstand kam.

Zufällig anwesende Unfallzeuginnen und -zeugen leisteten bei dem Fahrer des Seat Erste Hilfe. Zudem alarmierten sie die Rettungskräfte der Feuerwehr, welche die 55-jährige Hildenerin zur Erstbehandlung zunächst aus ihrem Auto befreien mussten. Anschließend wurden beide Unfallbeteiligte mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die ebenfalls alarmierte Polizei sicherte die Unfallstelle für die Dauer des Rettungseinsatzes und die Unfallaufnahme ab und sperrte den Bereich für den Verkehr bis etwa 22:45 Uhr.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall ganz erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von mehr als 35.000 Euro.

