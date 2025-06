Polizei Mettmann

POL-ME: Verdächtige Person löst größeren Polizeieinsatz aus - 2506124

Langenfeld (ots)

Ein Mann, der laut schreiend eine Pistole in der Hand gehalten haben soll, löste am Donnerstagnachmittag, 26. Mai 2025, einen größeren Polizeieinsatz in Langenfeld aus.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:45 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie eigenen Angaben zufolge auf der Bahnstraße einen schwarz gekleideten Mann beobachtet haben soll, der mit einer Pistole in der Hand herumgeschrien haben soll.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten den möglichen Tatverdächtigen in einem Wohnhaus ermitteln und umstellten dieses großräumig. Zudem wurde die Bahnstraße für den Autoverkehr gesperrt. Als der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Afghane, das Wohngebäude selbständig verließ, konnte er von den Polizistinnen und Polizisten widerstandslos gestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen ergaben sich jedoch keinerlei Hinweise für eine tatsächliche Bedrohungslage. Auch eine Waffe konnte weder bei dem 24-Jährigen noch in dessen Wohnräumen aufgefunden werden.

Die Einsatzkräfte führten eine Gefährderansprache durch und fertigten einen Bericht für weitere Ermittlungen.

