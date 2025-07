Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch während der Urlaubszeit

Jena (ots)

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aufgrund einer Urlaubsreise nutzten Einbrecher, um sich kriminell zu Bereichern. Die Täter drangen am vergangenen Wochenende in die Wohnung eines Wohnblockes in der Anna-Siemsen-Straße ein und suchten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verschwanden sie bislang unerkannt. Die Nachbarin, die Blumengießdienst hatte, stellte den Einbruch am Montagnachmittag fest und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl wurden aufgenommen.

