Hemer (ots) - An der Englandstraße wurde ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer war am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr für wenige Minuten in einem dortigen Supermarkt einkaufen und hatte das Rad mit einem Schloss gesichert, von Rad und Schloss fehlt nun jede Spur. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

